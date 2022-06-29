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Российский тревел-блогер раскрыл способ отдохнуть в Стамбуле «на халяву»

Блогер Антон Соколов: пассажиры Turkish Airlines могут отдохнуть в Стамбуле бесплатно

Фото: Business Wire / AP

Российский тревел-блогер и индивидуальный турагент Антон Соколов раскрыл способ бесплатно забронировать качественный отель в Стамбуле. Лайфхаком он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал мужчина, возможность отдохнуть «на халяву» есть у пассажиров авиакомпании Turkish Airlines, которые приобрели билеты с длительной пересадкой в Стамбуле (от 20 часов).

При покупке билета в эконом-класс перевозчик предлагает одну ночь в гостинице четыре звезды, при перелете бизнес-классом — две ночи в отеле пять звезд. Путешественники могут самостоятельно выбрать понравившийся отель из 11 вариантов — все они располагаются в центре города.

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Однако, по словам Соколова, для бесплатного проживания есть несколько условий. Во-первых, необходимо приобрести билеты в обе стороны, причем все перелеты должны выполняться через Стамбул. Во-вторых, страна назначения и страна возвращения рейсов туда и обратно должны совпадать.

При этом воспользоваться предложением можно только один раз — либо на пути туда, либо на обратном маршруте.

Ранее сообщалось, что компания Miray Cruises с 16 июля запустит круизы из Сочи в Турцию по Черному морю на лайнере Astoria Grande. Путешественники могут забронировать появившиеся туры с июля по октябрь. На выбор туристам предлагаются три маршрута, в которые входит посещение Стамбула, Трабзона, Чешме, Синопа и Бозджаады.

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Мария Гейн
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