Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор

Адвокат британца Шона Пиннера, приговоренного в ДНР к смертной казни, подала жалобу

Адвокат британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кассационная жалоба на смягчение приговора подана. Если ее отклонят, будем просить о помиловании», — сказала адвокат Юлия Церковникова.

9 июня Верховный суд ДНР вынес смертный приговор Пиннеру, еще одному британцу Эйдену Аслину и марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвинили в наемничестве, попытке захвата власти и свержения конституционного строя.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что причин для помилования иностранцев нет.