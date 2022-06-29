Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор
Адвокат британца Шона Пиннера, приговоренного в ДНР к смертной казни, подала жалобу
Адвокат британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости.
«Кассационная жалоба на смягчение приговора подана. Если ее отклонят, будем просить о помиловании», — сказала адвокат Юлия Церковникова.
9 июня Верховный суд ДНР вынес смертный приговор Пиннеру, еще одному британцу Эйдену Аслину и марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвинили в наемничестве, попытке захвата власти и свержения конституционного строя.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что причин для помилования иностранцев нет.