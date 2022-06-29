Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор

Адвокат британца Шона Пиннера, приговоренного в ДНР к смертной казни, подала жалобу

Фото: AP

Адвокат британца Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР), обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кассационная жалоба на смягчение приговора подана. Если ее отклонят, будем просить о помиловании», — сказала адвокат Юлия Церковникова.

9 июня Верховный суд ДНР вынес смертный приговор Пиннеру, еще одному британцу Эйдену Аслину и марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвинили в наемничестве, попытке захвата власти и свержения конституционного строя.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что причин для помилования иностранцев нет.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине
Олимпийский чемпион из России поддержал вышедшего под флагом Канады Бетербиева
Возвращение западных компаний назвали худшим сценарием для России
Российскую блогершу объявили в розыск
СКР возбудил дело в отношении военного ВСУ после расстрела мирного жителя
Причиной мощного пожара на юге Москвы мог стать поджог
Дакота Джонсон рассказала о разногласиях на съемках «Пятидесяти оттенков серого»
Москвичей предупредили о новой волне жары
Для тушения мощного пожара на юге Москвы привлекли авиацию
Названы способы отдохнуть на заграничных курортах дешевле 100 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.