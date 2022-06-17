В ДНР заявили об отсутствии предпосылок для помилования иностранных наемников

Глава ДНР Пушилин не увидел причин для помилования наемников из Великобритании и Марокко

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об отсутствии причин для помилования ранее осужденных наемников из Великобритании и Марокко. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Глава ДНР указал на наличие у него возможности помиловать осужденных иностранных наемников, отметив при этом, что пока не видит для этого соответствующих предпосылок.

Пушилин также уточнил, что официальные представители Великобритании и Марокко не выходили на связь с властями республики с какими-либо запросами насчет осужденных граждан их стран.

Ранее в Верховном суде ДНР сообщали, что от приговоренных к смертной казни наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна не поступало прошений о помиловании.

Позднее адвокат Пиннера Юлия Церковникова заявила, что альтернативой смертному приговору для ее подзащитного может стать пожизненное лишения свободы, если он решится подать апелляцию.