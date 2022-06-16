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Приговоренные к казни британские наемники не подали прошений о помиловании

Приговоренные к смертной казни в ДНР британские наемники не подали прошений о помиловании

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Верховном суде Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что от приговоренных к смертной казни иностранных наемников из Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна не поступало прошений о помиловании. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

«Они получили полный текст приговора, переведенный для них в соответствии с законом», — сообщили в суде.

Накануне российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон поручил Киеву самостоятельно заниматься вопросом осужденных в ДНР британских подданных. «Вот и посмотрим, как Киев будет этим заниматься», — добавил дипломат. По его словам, Британия не обращалась к властям России по вопросу освобождения Пиннера и Аслина. Келин объяснил, что Лондон не хочет обращаться к Москве, потому что тогда «это станет вопросом двусторонних отношений, чего в Британии стараются сейчас максимально избегать».

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.

Ударная волна
Марина Совина
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