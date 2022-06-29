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Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ за публикацию фейков

Госдума приняла поправку о приостановке работы СМИ на 3 месяца за первую публикацию фейков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Госдума в среду, 29 июня, приняла поправку о приостановке работы российского СМИ на три месяца в случае первой публикации им фейков. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что такая мера может применяться, если СМИ опубликует выдаваемые за достоверные ложные общественно значимые сообщения, если это создает угрозу причинения жизни и здоровью граждан, может повлечь массовые нарушения общественного порядка и другие тяжкие последствия.

Помимо того, к нарушениям, за которые может последовать приостановка работы СМИ, относятся распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ВС РФ), сведений, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, призывов к участию в несанкционированных акциях. Также к таким нарушениям законопроект относит публикацию СМИ информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ или органам госвласти.

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Соответствующая норма была добавлена в законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих российскую прессу, к его второму чтению. Согласно поправке, в случае первого нарушения у СМИ его деятельность может быть приостановлена на срок до трех месяцев. При повторном нарушении ограничительные меры выносятся на срок не более шести месяцев.

Средства массовой информации, нарушившие закон, будут вноситься в реестр Роскомнадзора. В период приостановки работы редакция, журналисты, издатели и распространители продукции СМИ будут не вправе осуществлять предусмотренную законом о СМИ деятельность. Однако в случае если медиа в установленный срок устранит нарушение, по решению Роскомнадзора оно сможет вернуться к работе.

В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ. Отмечалось, что документ также предлагает добавить в закон «Об информации» новую статью, устанавливающую процедуру ограничения доступа к ресурсам, на которых «неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация»

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