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Госдума приняла законопроект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ

Госдума приняла в I чтении законопроект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает наделение генпрокурора или его заместителей правом на признание недействительными лицензий СМИ, которые публиковали недостоверные общественно значимые сведения, в том числе фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ).

Кроме того, в закон «Об информации» предлагается ввести новую статью, устанавливающую процедуру ограничения доступа к ресурсам, на которых «неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация». Соответствующее решение об ограничении доступа будет приниматься генпрокурором или его замами.

О том, что Госдума рассмотрит законопроект о зеркальном ответе на действия иностранных государств, дискриминирующих и запрещающих российские СМИ, стало известно 6 апреля.

Инициативу выдвинул председатель комиссии Василий Пискарев. Депутат выразил уверенность в том, что притеснения отечественных СМИ другими странами должны получать «быстрый и симметричный ответ».

2 марта постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание Russia Today и Sputnik на территории всех соответствующих стран.

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Асель Минбаева
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