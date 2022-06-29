Китай резко сократил поставки товаров в Россию

Исследование PIIE показало, что Китай сократил экспорт в Россию на 38 процентов

Объем китайского экспорта в Россию с конца февраля по конец мая рухнул на 38 процентов по сравнению с показателями второй половины 2021 года. Такие данные содержатся в исследовании Института мировой экономики Петерсона (PIIE) об эффективности западных санкций.

Как отмечают аналитики, Пекин опасается помогать Москве, чтобы не потерять доступ к американским и европейским технологиям, а также к рынкам, где он продает свою продукцию. При этом импорт из России за это же время резко вырос и достиг рекордной отметки в 10,3 миллиарда долларов.

По оценкам экспертов, поставки товаров из стран, которые ввели в отношении России санкции, за этот период сократились примерно на 60 процентов, а из стран, которые не вводили ограничений, — примерно на 40 процентов. За указанный период только у трех из 54 стран произошло незначительное увеличение экспорта в Россию: Израиля, Узбекистана и Бразилии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсуждаются планы наращивания доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.