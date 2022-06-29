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Мужчина по ошибке получил зарплату в 286 раз больше и перестал выходить на связь

Oddity Central: чилиец случайно получил зарплату в 286 раз больше ставки

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В Чили компания случайно выплатила сотруднику зарплату в 286 раз больше ставки и потеряла с ним связь. Об этом сообщает Oddity Central.

Ежемесячная зарплата мужчины составляла 500 тысяч чилийских песо (около 30 тысяч рублей). Вместо полагавшейся ему суммы он получил 165,4 миллиона чилийских песо (около 970 тысяч рублей). Когда чилиец заметил ошибку, он связался с работодателем, сообщил о случившемся и пообещал на следующий день сходить в банк и вернуть деньги компании.

Однако этого так и не произошло: мужчина перестал выходить на связь, а после и вовсе направил работодателю заявление об увольнении. Теперь компания собирается подать на него в суд и обвинить в незаконном присвоении денежных средств.

Ранее сообщалось, что жительницу Великобритании Шерил Шэкли приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за кражу денег со счетов компании, в которой она работала. Сотрудница объяснила, что делала это из-за недостаточно высокой зарплаты.

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Евгения Черкасова
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