Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Генпрокуратуру попросили проверить вырвавшего у журналиста телефон чиновника

Депутат попросил прокуратуру проверить действия чиновника, вырвавшего телефон у журналиста

Кадр: Евгений Карабак / YouTube

Комитет Госдумы по информационной политике попросил Генпрокуратуру проверить действия ростовского чиновника, который вырвал из рук журналиста телефон во время встречи с местными жителями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета Александр Хинштейн.

«Комитет ГД по информполитике берет эту ситуацию под контроль. Направляем обращение в Генпрокуратуру о проверке действий ростовских чиновников — в том числе по признакам статьи 144 УК РФ: воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», — написал Хинштейн. Депутат также добавил, что чиновник вместо извинений «обвинил журналистов во всех смертных грехах».

О том, что первый заместитель главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону Ашот Мноян вырвал телефон из рук журналиста во время встречи с жителями, стало известно утром 29 июня. Журналист местного издания снимал встречу чиновников с горожанами, проходившую рядом с поврежденным при сносе аварийного здания домом. Жители сами пригласили корреспондента для освещения встречи.

В феврале Хинштейн разработал законопроект, согласно которому чиновники будут обязаны завести официальные страницы в соцсетях для информирования населения о своей работе. По словам парламентария, появление представителей власти в соцсетях позволит гражданам решать появившиеся проблемы с меньшими затратами времени и сил.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года
Экспорт важнейших технологий в Россию упал на 90 процентов
Стала известна цель поездки Тутберидзе в США
Акула-людоед растерзала мужчину на популярном курорте
Кадыров сообщил о входе передовых групп военных в Лисичанск
Россиянам рассказали о характерных симптомах переносимых клещами болезней
На раскопках в Сычуане нашли множество древних артефактов культуры Саньсиндуй
Блогерша примерила топ с Asos и удивилась расположению в нем своей груди
Жители трех городов бросились скупать недвижимость в Крыму
Apple перевыпустит «недооцененный» MacBook
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.