В Госдуме задумали обязать чиновников вести соцсети

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об обязательных официальных страницах представителей власти в соцсетях и информировании населения об их работе. Об этом пишут «Известия».

Автор законопроекта Александр Хинштейн пояснил, что появление чиновников в соцсетях позволит гражданам решать появившиеся проблемы с меньшими затратами времени и сил. «Это может быть и уборка мусора, и отключение воды, и проблемы с записью ребенка в детский садик», — пояснил он.

Парламентарий уточнил, что от представителей власти не будут требовать «вести паблики», речь идет об обратной связи с людьми. «Поэтому мы прописываем обязанность присутствовать в соцсетях госорганам всех уровней — от федерального до муниципального», уточнил Хинштейн.

По информации издания, документ, получивший рекомендацию комитета Госдумы по информационной политике, может быть принят в первом чтении уже в марте.

