В США сочли саммит G7 самым неудачным за последние несколько лет

Politico заявило о самом неудачном за последние годы саммите G7 из-за разногласий сторон

Саммит стран «Большой семерки» (G7), который проходил в баварском замке Эльмау под председательством Германии с 26 по 28 июня, стал самым неудачным за последние несколько лет. Такое мнение высказали обозреватели Politico Дэвид М. Херзенхорн и Карл Матисен.

Комментируя свою точку зрения, авторы статьи пояснили, что среди участников саммита наблюдаются разногласия по всем вопросам. Вместе с тем, подчеркнули обозреватели Politico, по итогам встречи лидеров «Большой семерки» стало понятно, что они не только не в состоянии остановить военную спецоперацию России на Украине, но и не могут побороть бесконтрольный рост цен.

По мнению Херзенхорна и Матисена, вопреки своим словам о беспрецедентном единстве в решении имеющихся проблем, большинство представленных инициатив казались противоречивыми и обреченными на провал.

Авторы статьи заключили, что страны G7 не могут справиться ни с украинским кризисом, ни с растущими ценами, ни с изменением климата, ни с продовольственным кризисом и энергетикой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле следили за заявлениями участников саммита «Большой семерки» (G7).

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии прошел с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии.