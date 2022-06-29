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В Вологодской области открылась крупнейшая в России выставка прялок

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открылась выставка «Прялки Северной Двины»

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открылась крупнейшая в России выставка прялок. Как уточняет пресс-служба Минкульта России, желающие смогут оценить выставочный проект «Прялки Северной Двины» до 31 августа.

Представители ведомства указали, что в процессе подготовки к уникальной выставке в Вологодской области отреставрировали башню XVII века. Отмечается, что музей-заповедник собрал на своей площадке 14 музеев страны и 8 частных коллекционеров.

Согласно данным Минкульта, в отреставрированной Белозерской башне, выставочном комплексе музея и в подклети Трапезной палаты представлено более пяти тысяч прялок. На выставке желающие смогут не только узнать историю самобытного прялочного мастерства, но и познакомиться с различными мастерами, чьи документы, письма, прялки и личные вещи также включены в число экспонатов.

Рассказывая о проекте, гендиректор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов отметил, что центры прялочной росписи среднего течения Двины представлены в таком объеме впервые. По его словам, собрать такое количество прялок удалось благодаря поддержке музеев Архангельской и Вологодской областей, а также частных коллекционеров из Москвы, Ярославля, Вологды, Сергиева Посада и Королева.

Ранее сообщалось, что в Ялте в доме-музее русского писателя Антона Чехова 30 июня откроется выставка «Чеховскими маршрутами», посвященная его путешествиям. Уточнялось, что на выставке будут представлены артефакты, привезенные Чеховым из разных уголков мира.

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Варвара Кошечкина
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