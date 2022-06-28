В Ялте пройдет посвященная путешествиям Чехова выставка

В Ялте пройдет выставка артефактов, привезенных Чеховым из разных стран

В Ялте в доме-музее русского писателя Антона Чехова 30 июня откроется выставка «Чеховскими маршрутами», посвященная его путешествиям. Об этом сообщается на сайте Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника.

На выставке будут представлены артефакты, привезенные Чеховым из разных уголков мира. Посетители смогут увидеть медный колокольчик — подарок писателю от сахалинского каторжника, карту переписи каторжан на острове Сахалин, японскую куколку в синем кимоно, привезенную из странствий, и даже билет на трамвай в Ницце 1897 года и много другое.

Выставка также расскажет, как Чехов добирался до Сахалина, в каких странах побывал, и как проходили его поездки.

Экспозиция будет доступна до 25 сентября.

Ранее сообщалось, что в селе Перемышль Калужской области открыли памятник известному писателю, переводчику художественной литературы и лауреату Госпремии СССР Николаю Любимову. Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения литературного деятеля. Памятник установили на бульваре рядом с бывшим зданием школы в Перемышле, где учился Любимов.