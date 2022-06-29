У приговоренного к смертной казни в ДНР наемника выявили психопатию

Экспертиза выявила психопатию у приговоренного к смертной казни в ДНР наемника Брагима

Психиатрическая экспертиза выявила психопатию у приговоренного к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР) наемника, гражданина Марокко Саадуна Брагима, осужденного за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

«Однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера», — пояснил источник агентства. Он также уточнил, что наемник учился в университете в Киеве и получил одну из технических специальностей украинского вуза.

Ранее ДНР одобрила запрос Марокко на общение с Брагимом, который был приговорен к смертной казни за участие в военных действиях на стороне Украины в качестве наемника.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима по обвинению в наемничестве и действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя.