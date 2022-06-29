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Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины

Поэт Илья Резник решил отказаться от звания народного артиста Украины

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Советский и российский поэт-песенник Илья Резник решил отказаться от звания народного артиста Украины. Об этом он сообщил News.ru.

84-летний артист рассказал, что звание было присвоено ему в 2013 году. «4 апреля 2012 года, в свой день рождения, я давал огромный пятичасовой концерт во дворце "Украина", на котором присутствовал [тогдашний президент Украины] Виктор Янукович. И именно законно избранный президент Украины присвоил мне на следующий год, в 2013-м, в честь моего юбилея звание народного артиста Украины», — поведал Резник.

Позднее, по словам поэта, в стране произошел «фашистский переворот», из-за которого он начал просить организаторов концертов не называть его народным артистом Украины.

«Я стал просить убрать эту информацию отовсюду. Да, в "Википедии" написано, что я народный артист Украины. Но от такой Украины, какая она сегодня, мне точно никакого звания не нужно», — пояснил Резник.

Ранее стало известно о намерении российского актера театра и кино Сергея Гармаша принять участие в восстановлении театра в Херсоне, на сцене которого он начинал свою карьеру.

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Анастасия Астахова
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