Сергей Гармаш поможет восстановить театр в Херсоне

Актер Сергей Гармаш поможет восстановить музыкально-драматический театр в Херсоне

Российский актер театра и кино Сергей Гармаш приехал в украинский город Херсон, чтобы помочь в восстановлении академического музыкально-драматического театра. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович... Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра», — рассказал Сальдо.

На сцене этого культурного заведения артист начал свою карьеру после окончания Днепропетровского театрального училища, а позже гастролировал с ним по близлежащим поселкам. Затем Гармаш ушел на службу в армию, после чего переехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ.

Представитель актера Олег Будрин рассказал «Звезде», что Гармаш не первый раз занимается помощью разным организациям, однако предпочитает не говорить об этом публично: «Он много занимается подобными делами, и родной город — не исключение. Но он это нигде не афиширует никогда... Это его личное право как гражданина помочь в той или иной ситуации организации или человеку. Он это делает не ради пиара, а это позиция его человеческая».

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