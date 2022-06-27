Газманов разорвал на концерте флаг США и призвал недовольных уехать в Америку

Газманов разорвал на концерте в Воронеже американский флаг

Народный артист России, певец Олег Газманов разорвал на своем концерте в Воронеже флаг США. Об этом сообщила в своем Telegram-канале его супруга Марина Газманова.

Жена артиста рассказала, что первоначально на площадке был установлен российский флаг, однако он упал. Вместо него под потолок возвели американское знамя. Увидев это, 70-летний артист забрался почти на десятиметровую высоту, снял флаг США и разорвал его.

Помимо этого, как сообщается, во время своего выступления исполнитель песен заявил: «На моих концертах только российские флаги! Кому не нравится, уезжайте в Америку!»

Газманова отметила, что реакция публики на происходящее была неоднозначной. «Кто-то назвал поступок Газманова безумием и мальчишеством, однако многие считают, что Олег Михайлович поступил по совести, разрывая американский флаг на глазах у десятков тысяч зрителей», — написала она.

Ранее певец Олег Газманов назвал «отмену» русской культуры дикостью.