Россияне назвали лучший способ вложения денег

«Дом.РФ»: лучшим способом вложения средств россияне назвали покупку жилья

Лучшим способом вложения собственных средств россияне назвали покупку жилья — 49 процентов граждан готовы инвестировать в недвижимость, если бы располагали достаточной суммой. К такому выводу пришли в совместном исследовании институт развития «Дом.РФ» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Следующим по привлекательности активом оказались земельные участки — в них вложить деньги предпочли бы 21 процент опрошенных. Другие 16 процентов россиян намерены вложиться в золото, а по 15 процентов набрали варианты профинансировать ремонт жилья и положить средства на сберегательный вклад.

Менее популярными способами сохранить средства стали покупка автомобиля (14 процентов), а также акций и облигаций (12 процентов). Менее 10 процентов опрошенных выбрали бы для инвестиций коммерческую недвижимость, валюту, криптовалюту и драгоценные камни.

Больше половины россиян (72 процента) считают покупку недвижимости более выгодной, чем банковский вклад — в 2020 году такого мнения придерживались 66 процентов опрошенных. При этом 61 процент респондентов считает жилье не менее надежным способом вложения средств, чем банковский вклад. При этом из тех, кто готов вкладываться в покупку недвижимости, 66 процентов собираются сами жить в купленной квартире, 29 процентов намерены сдавать жилье в аренду, а 2 процента — перепродать по более высокой цене.