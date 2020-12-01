Россияне назвали лучший способ вложения денег

Лучшим способом вложения собственных средств россияне назвали покупку жилья — 50 процентов граждан намерены инвестировать в недвижимость, если бы располагали достаточной суммой. Об этом говорится в совместном исследовании финансового института «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Следующим в списке привлекательных активов идет земельный участок — в него вложили бы деньги 17 процентов опрошенных. Еще 13 процентов назвали золото, а по 11 процентов набрали бы акции, облигации или валюту.

Только 20 процентов респондентов заявили, что не стали бы инвестировать в недвижимость. Более половины (54 процента) из них объяснили это отсутствием интереса к рынку жилья, и лишь 8 процентов сообщили о высоких рисках при покупке.

Если говорить об использовании таких объектов, то 67 процентов опрошенных планируют жить в нем сами, 28 процентов — сдавать в аренду. Только 2 процента намерены перепродать его по более высокой цене.

Больше половины (66 процентов) россиян считают, что покупка недвижимости — более выгодный способ вложения средств, чем банковский вклад. При этом 58 процентов считают его не менее надежным.

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