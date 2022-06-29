Названо число пострадавших от санкций российских предпринимателей

ФОМ: 73% опрошенных предпринимателей России отметили негативное влияние санкций

Западные санкции, введенные из-за российской военной спецоперации на Украине, по большей части повлияли на работу малого бизнеса — 73 процента предпринимателей, опрошенных Фондом общественного мнения (ФОМ), отметили их негативное воздействие. Бизнес пострадал от падения спроса на товары и услуги, роста издержек и потери клиентов и поставщиков. Такую оценку приводит ФОМ, ссылаясь на данные нового исследования.

Из опрошенных предпринимателей 25 процентов не заметили негативного влияния санкций на бизнес, а 2 процента затруднились ответить. Большая часть респондентов, пострадавших от введенных ограничений (60 процентов), в первую очередь отмечают уменьшение числа клиентов и заказов. Дальше идет рост издержек и цен — о таких последствиях сообщили более половины (56 процентов) группы «пострадавших» и 41 процент от всего числа опрошенных. В качестве проблемы респонденты также выделили перебои с поставками.

Среди других проблем респонденты отметили отсрочки платежей и невозврат долгов (17 процентов опрошенных), рост ставок по кредитам (16 процентов), сложности с переводом денег и расчетами (15 процентов), трудности с выплатой налогов (9 процентов) и арендной платы (6 процентов).

Согласно исследованию, к маю 2022 года 64 процента опрошенных предпринимателей были вынуждены что-то менять в бизнесе. 27 процентов тех, кого санкции, по их словам, не коснулись, также начали трансформацию. Среди тех, кто заметил влияние санкций, ничего не поменяли 23 процента. В основном предпринимателям приходится менять цены на товары и услуги, клиентов и поставщиков, а также оптимизировать затраты, снижать объемы работы, урезать зарплаты и сокращать штат.

Более половины опрошенных предпринимателей (53 процента) считают, что в будущем санкционная война не даст положительных эффектов. В то же время 13 процентов респондентов ожидают роста спроса, 12 процентов — сокращения конкуренции. Также 6 процентов надеются на импортозамещение и рост промышленного производства в России.

Ранее ФОМ выявил долю россиян, довольных своими доходами. Выяснилось, что 22 процента респондентов считают, что живут хорошо, а больше всего своим материальным положением оказались удовлетворены люди в возрасте от 18 до 30 лет (37 процентов).