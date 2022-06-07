Названа доля довольных своими доходами россиян

В ФОМ сообщили, что 22 процента опрошенных россиян считают, что живут хорошо

Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ), выявил долю россиян, довольных своими доходами. Результаты опубликованы на сайте организации. Выяснилось, что 22 процента респондентов считают, что живут хорошо, а больше всего своим материальным положением оказались удовлетворены люди в возрасте от 18 до 30 лет (37 процентов).

С другой стороны, 22 процента участников опроса оценили свое материальное положение как плохое. Причем среди россиян в возрастной группе 46-60 лет так отвечали 28 процентов. В целом свой достаток как средний оценивают более половины россиян (54 процента), и только восемь процентов респондентов смогли признать, что за последние два-три месяца стали жить лучше.

Об ухудшении своего положения за этот период рассказали более трети участников опроса — 37 процентов. Чаще всех о понижении достатка упоминают граждане двух возрастных групп: от 31 до 45 лет и от 46 до 60 лет (по 43 процента соответственно). Опрос проводился с 27 по 29 мая среди 1500 россиян в 53 регионах страны.

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