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Названа доля довольных своими доходами россиян

В ФОМ сообщили, что 22 процента опрошенных россиян считают, что живут хорошо

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ), выявил долю россиян, довольных своими доходами. Результаты опубликованы на сайте организации. Выяснилось, что 22 процента респондентов считают, что живут хорошо, а больше всего своим материальным положением оказались удовлетворены люди в возрасте от 18 до 30 лет (37 процентов).

С другой стороны, 22 процента участников опроса оценили свое материальное положение как плохое. Причем среди россиян в возрастной группе 46-60 лет так отвечали 28 процентов. В целом свой достаток как средний оценивают более половины россиян (54 процента), и только восемь процентов респондентов смогли признать, что за последние два-три месяца стали жить лучше.

Об ухудшении своего положения за этот период рассказали более трети участников опроса — 37 процентов. Чаще всех о понижении достатка упоминают граждане двух возрастных групп: от 31 до 45 лет и от 46 до 60 лет (по 43 процента соответственно). Опрос проводился с 27 по 29 мая среди 1500 россиян в 53 регионах страны.

Ранее эксперты описали стратегии россиян, которых они стали придерживаться на фоне волатильности курса рубля и санкционного давления на фоне проведения спецоперации на Украине. Специалисты провели анализ потребительского поведения россиян после введения жестких западных санкций и разделили граждан на пять групп: «аскеты», «инвесторы», «стратеги», «паникеры» и «рационалисты».

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Платон Щукин
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