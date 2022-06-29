Торговые центры в России изменятся ради сохранения трафика

Российские ТЦ расширяют фуд-холлы и фитнес-залы ради сохранения трафика

Российские торговые центры начали меняться ради сохранения трафика после ухода многих западных компаний из страны и сокращения репертуара кинотеатров. Об этом сообщила партнер Nikoliers Анна Никандрова, ее слова передает РИА Новости.

По словам эксперта, собственники ТЦ начали расширять фуд-холлы, фитнес-залы и салоны красоты. Никандрова считает, что таким образом не удастся полностью заменить якорных арендаторов, на долю которых приходится основной трафик, но это поможет повысить посещаемость в проблемных галереях и привлечь новую аудиторию.

Дополнительное размещение фуд-холлов требует крупных инвестиций и выполнения ряда технических требований, однако владельцы торговых центров готовы искать возможности для реализации таких проектов из-за отсутствия арендаторов. Пресс-служба оператора фуд-холлов Eat Market сообщила о росте спроса на их услуги в ТЦ столицы — в ближайшее время дочерняя компания оператора начнет работать над гастрономическими пространствами в 12 московских объектах.

Ранее в июне россиян предупредили о возможности появления «кладбищ» торговых центров, которые стало посещать меньше людей. Отмечается, что на посещаемость влияет не только уход брендов и отзыв фильмов из российского проката, но и давление онлайн-магазинов.