Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Торговые центры в России изменятся ради сохранения трафика

Российские ТЦ расширяют фуд-холлы и фитнес-залы ради сохранения трафика

Фото: Unsplash

Российские торговые центры начали меняться ради сохранения трафика после ухода многих западных компаний из страны и сокращения репертуара кинотеатров. Об этом сообщила партнер Nikoliers Анна Никандрова, ее слова передает РИА Новости.

По словам эксперта, собственники ТЦ начали расширять фуд-холлы, фитнес-залы и салоны красоты. Никандрова считает, что таким образом не удастся полностью заменить якорных арендаторов, на долю которых приходится основной трафик, но это поможет повысить посещаемость в проблемных галереях и привлечь новую аудиторию.

Дополнительное размещение фуд-холлов требует крупных инвестиций и выполнения ряда технических требований, однако владельцы торговых центров готовы искать возможности для реализации таких проектов из-за отсутствия арендаторов. Пресс-служба оператора фуд-холлов Eat Market сообщила о росте спроса на их услуги в ТЦ столицы — в ближайшее время дочерняя компания оператора начнет работать над гастрономическими пространствами в 12 московских объектах.

Ранее в июне россиян предупредили о возможности появления «кладбищ» торговых центров, которые стало посещать меньше людей. Отмечается, что на посещаемость влияет не только уход брендов и отзыв фильмов из российского проката, но и давление онлайн-магазинов.

Время роста
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Российские силовики задержали диверсионную группу в Херсонской области
В Совфеде отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген
Раскрыт способ возвращения западных компаний в Россию
Гинеколог развеяла популярные мифы о менструации
Ребенок и семь взрослых пострадали в ДТП с маршруткой в российском регионе
Торговые центры в России изменятся ради сохранения трафика
На саратовского заключенного завели дело за экстремистские посты в соцсети
Диетолог назвал пять главных ошибок в питании летом
Глава UFC рассказал о поиске соперника для Чимаева
Володин предрек Евросоюзу кризис из-за слабого евро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.