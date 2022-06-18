Эксперт по недвижимости предупредил о «кладбищах» торговых центров в России

Эксперт по недвижимости Шарапов предупредил, что в России могут появиться «кладбища» ТЦ

Президент Becar Asset Management Александр Шарапов предупредил о «кладбищах» торговых центров, которые в будущем могут появиться в России. Об этом он рассказал РИА Новости.

Как отметил эксперт по недвижимости, уже в настоящее время ТЦ посещает все меньше людей. «Потребительские предпочтения очень сильно меняются и мы понимаем, что и у нас может повториться ситуация с американскими заброшенными моллами, для которых даже появился термин "кладбище торговых центров". По моему мнению, у нас они тоже возникнут», — пояснил он.

В частности, это угрожает объектам площадью от 100 тысяч квадратных метров, рассказал Шарапов, назвав такую ситуацию плачевной. Он объяснил, что, помимо давления онлайн-торговли, на посещение российских ТЦ влияет урезанный репертуар кинотеатров. При этом переформатировать центры под другие площадки вряд ли получится. Шарапов привел в пример ситуацию в США, где такие ТЦ «просто стоят как памятники эпохи развитого ритейла».