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Захарова пообещала Литве болезненные меры из-за ситуации вокруг Калининграда

Захарова пообещала Литве болезненные ответные меры из-за ситуации вокруг Калининграда

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Литву ждут болезненные ответные меры со стороны России из-за ситуации вокруг транзита из Калининграда. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова отметила, что МИД внимательно следит за действиями литовского правительства, которое заблокировало транзит между Калининградской областью и Россией. «Надеемся, что здравый смысл будет все же проявлен так называемыми партнерами. Хотя, конечно, ни к какому партнерству эта ситуация отношения не имеет», — заключила Мария Захарова.

Во время своего выступления на брифинге для журналистов, дипломат также заявила, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) направлено на освоение территории этой страны. «Это по сути является еще одним примером действий западных режимов по (...) использованию Украины как инструмента по сдерживанию России», — сказала она.

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Николай Чигасов
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