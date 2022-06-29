Захарова уличила ЕС в намерении освоить территорию Украины

Захарова: статус кандидата в ЕС для Украины направлен на освоение территории страны

Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) направлено на освоение территории этой страны. В этом уличила страны объединения официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

«Это по сути является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента по сдерживанию России», — заявила дипломат. По ее словам, это решение ЕС не имеет никакого отношения к развитию экономики Украины и всего региона, развитию ее финансовых и демократических институтов.

Захарова отметила, что о подобном характере решений заявляли и сами представители объединения, отмечая, что Украина не соответствует критерием членства в ЕС. «Но кого это останавливает, когда политический заказ нужно отрабатывать и когда нужно предоставлять мотивацию для слива туда всех видов вооружений?» — резюмировала она.

Главы стран Европы одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС на саммите, который прошел в Брюсселе 23 июня. Вместе с тем союз выдвинул Киеву ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые необходимо выполнить даже после получения статуса страны-члена ЕС.