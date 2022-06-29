Стилист Сергей Зверев: чтобы быть модным, необходимо быть здоровым

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев раскрыл главное качество модного человека. Комментарий эксперта приводит «Национальная служба новостей».

Так, специалист отметил, что для того, чтобы быть модным, необходимо быть здоровым. По его словам, человек, который уделяет внимание не только внешней красоте, но и состоянию организма в целом, будет выглядеть по-настоящему стильно.

«Когда у вас есть здоровье, прекрасное настроение, роскошная фигура, роскошная кожа, волосы, ресницы — не как после последней драки и не наращенные, а свои собственные, — это роскошь, это и есть фэшн, это и есть мода», — заявил стилист.

Ранее в июне Сергей Зверев раскрыл радикальные меры, которые применяла для похудения актриса и эстрадная певица Людмила Гурченко. 58-летний Зверев посетил Московскую неделю моды, где рассказал журналистам, что по-прежнему носит тот же размер одежды, что и во время учебы в десятом классе. Собеседник издания заявил, что оставаться стройным на протяжении стольких лет ему помогает совет народной артистки, который состоит в том, чтобы перестать употреблять любую пищу.