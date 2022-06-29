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США назвали Россию прямой угрозой европейской безопасности

Reuters: чиновник США назвал РФ непосредственной и прямой угрозой европейской безопасности

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Представитель властей США назвал Россию самой непосредственной и прямой угрозой европейской безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник агентства заявил, что США подтвердили свою приверженность поддержке Украины до тех пор, пока конфликт Киева с Россией не закончится. Он отметил, что на данный момент число военных сил Вашингтона на европейской территории достигает ста тысяч человек.

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. В альянсе заявили, что Москва «стремится установить сферы влияния и прямой контроль путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии».

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Виктория Кондратьева
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