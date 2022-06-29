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Власти Украины назвали необходимую для восстановления страны сумму

Советник Зеленского: Украине необходим 1 триллион долларов для восстановления экономики

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Власти Украины назвали сумму, необходимую для восстановления экономики и инфраструктуры страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«650 миллиардов долларов США составляют только прямые убытки Украины из-за войны. И если к этой цифре добавить косвенный ущерб, то цифра увеличится до 1 триллиона долларов США», — сказал советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, эта сумма равна пяти годовым ВВП.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. В конце мая украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что за три месяца западные союзники оказали Киеву финансовую помощь в объеме 7 миллиардов долларов.

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Алевтина Запольская
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