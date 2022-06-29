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Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан

Путин анонсировал визиты премьера Мишустина и председателя Госдумы Володина в Азербайджан
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин анонсировал визиты российского премьер-министра Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина в Азербайджан. Об этом он рассказал в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях Каспийского саммита в Ашхабаде, пишет РИА Новости.

Путин напомнил, что недавно Баку посещал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Спасибо, что нашли время его принять. Готовится визит нашего председателя правительства и председателя Государственной Думы», — сказал он.

До этого Владимир Путин встретился с президентом Ирана Ибрагимом Раиси. Он отметил, что Москва находится в постоянном взаимодействии с Тегераном по ряду вопросов. Раиси, в свою очередь, предложил Путину расширить сотрудничество по Каспию в области транспорта, транзита, рыболовства и туризма.

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Марина Совина
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