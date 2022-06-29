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Тренер рассказала об опасных последствиях массажа для здоровья

Тренер Новикова: от массажа стоит отказаться людям с гипертонией и кожными заболеваниями

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Несмотря на многие полезные свойства массажа, его можно делать далеко не всем, заявила тренер-нутрициолог Елена Новикова и рассказала о его возможных опасных последствиях. В интервью для News.ru она объяснила, кому стоит воздержаться от посещения этой расслабляющей процедуры, чтобы не усугубить имеющиеся болезни.

«От массажа лучше отказаться людям с острой сердечной недостаточностью, кожными заболеваниями, воспалительными процессами, открытыми ранами и онкологией, с обострением грыжи позвоночника,​ гипертермией, гипертонией, при беременности и менструации», — предупредила Новикова.

Кроме того, специалист категорически рекомендует воздержаться от похода на массаж при обострениях грыжи позвоночника, если в области грыжевого выпячивания имеются сильные болевые ощущения. По мнению тренера, процедура при таких проблемах со здоровьем не только не будет полезна, но и причинит непоправимый вред.

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В заключение эксперт отметила, что, если от массажа хочется получить удовольствие и пользу, лучше обращаться к профессионалу с соответствующим образованием. Особенно это важно, если у человека есть заболевания позвоночника.

До этого россиянам назвали самые опасные для здоровья последствия инсульта. По словам эксперта, инсульт может привести к слабоумию и инвалидности.

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Елена Матвиенко
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