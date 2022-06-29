Москвичей предупредили о возвращении жары в выходные

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о возвращении очень жаркой погоды в выходные

В Москву в ближайшие выходные вернется очень жаркая погода: воздух в городе прогреется до 33 градусов. С таким предупреждением выступила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

Она отметила, что в ночные часы в столице будет до 17 градусов. «Дневная температура по региону — плюс 26-31, в Москве — плюс 29-31. В воскресенье еще более высокая температура: плюс 15-20 ночью, плюс 28-33 днем», — уточнила Позднякова.

Она добавила, что осадков в городе не ожидается.

Ранее врач Наталья Гаврилова рассказала, что жаркая погода особенно опасна для людей с болезнями сердца.

Медик отметила, что температура воздуха и ее колебания значительным образом сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. По словам Гавриловой, существует определенный диапазон температур, который соответствует минимальной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.