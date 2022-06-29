Кардиолог объяснила опасность жаркой погоды для некоторых россиян

Кардиолог Гаврилова: жара опасна для людей с болезнями сердца

Жаркая погода особенно опасна для людей с болезнями сердца, заявила доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова. В беседе с «Известиями» она объяснила, почему жара губительна для некоторых групп россиян.

Кардиолог отметила, что температура воздуха и ее колебания значительным образом сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. По ее словам, существует определенный диапазон температур, который соответствует минимальной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. «Для Москвы это от 18 до 20 градусов, а увеличение или снижение температуры от данного уровня приводит к увеличению смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Гаврилова.

Врач рассказала, что в жаркую погоду количество обращений в скорую помощь увеличивается, наиболее частыми причинами становятся проблемы с сердцем: аритмия, сердечная недостаточность, гипотония и другие.

Чтобы избежать осложнений сердечных заболеваний, она порекомендовала чаще обращаться к врачу и проходить профилактические осмотры. Кроме того, она дала советы, как легче перенести жару. Так, Гаврилова рекомендует выбирать одежду из натуральных тканей, отказаться от кофе и алкоголя, жирной пищи и носить головной убор.

«При выходе на улицу захватите с собой бутылку негазированной воды, она лучше всего утоляет жажду. И еще раз подчеркну, что нельзя пить сладкую газировку, алкоголь. Алкоголь повышает температуру тела и способствует быстрому выводу жидкости из организма», — заключила специалистка.

До этого диетолог дала рекомендации по питанию в жару. Она посоветовала исключить из рациона жирную пищу и фастфуд, есть больше овощей и холодных супов.