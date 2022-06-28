Диетолог дала рекомендации по питанию в жару

Диетолог Мойсенко призвала отказаться от употребления алкоголя и фастфуда в жару

Диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в жару.

Специалист призвала отказаться от употребления алкоголя, фастфуда, а также острых соусов и жирной жареной пищи. Также она порекомендовала не злоупотреблять хлебобулочными изделиями, маслами и орехами.

По словам врача, в жару в рацион следует добавить ягоды, зеленых овощей, легкие сорта мяса, в также рыбу и любые морепродукты. Она также посоветовала употреблять достаточное количество воды.

«В летний период времени нам не нужны горячие супы и борщи. И напротив, суп-пюре в холодном состоянии, холодные летние супы они нам очень помогают улучшить состояние кишечника», — сказала она.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала россиянам самый вредный вариант заправки для окрошки. По словам диетолога, для заправки летнего блюда лучше не использовать покупной квас, так как в нем содержится большое количество добавленного сахара.