Власти США захотели передать Украине изъятые у россиян активы

Замглавы минюста США Монако: США хотят изъять замороженные активы России для нужд Украины

Власти США выразили надежду, что Конгресс позволит направить все конфискованные у России и российских предпринимателей активы для нужд Украины. Об этом заявила первый заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, пишет ТАСС.

«Мы хотим попытаться добраться до этих активов вне зависимости от того, в какой форме они существуют: яхты класса люкс, банковские счета или другие товары, самолеты, что угодно», — отметила она. Монако подчеркнула, что американская администрация ничего не исключает из данного списка.

Замглавы Минюста США добавила, что с точки зрения Вашингтона, изъятие данных активов стоит на повестке дня, если подобное благосостояние связано с незаконной деятельностью и уклонением от санкций. Следующим шагом после отслеживания подобных активов станет их конфискация и продажа. Вырученные средства будут направлены в пользу украинского народа, заключила Монако. По ее словам, процесс передачи конфискованных активов не займет годы.

Ранее сообщалось, что за 100 дней США заморозили или заблокировали 330 миллиардов долларов российских активов. В частности, были заблокированы активы ЦБ на сумму около 300 миллиардов долларов. Уточнялось, что Международная группа по поиску российских активов не закончила свою работу на заморозке сотен миллиардов, заявили в Минфине. Она продолжит отслеживать российские активы, попавшие под санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.