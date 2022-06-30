Бывшего сотрудника МВД осудят за взятки от работников нелегального автосервиса

В Екатеринбурге осудят экс-полицейского за взятки от работников нелегального автосервиса

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело бывшего старшего участкового отдела полиции № 10 УМВД России, обвиняемого в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, в декабре 2021 года мужчина узнал, что на закрепленном за ним участке в гаражах у дома №7 на улице Минометчиков иностранцы занимаются нелегальным ремонтом машин. Экс-участковый отправил к работникам автосервиса своего знакомого, который получил по полторы тысячи рублей с каждого работника; за это он обещал не составлять в отношении них административный протокол. Позже посредник перевел деньги на счет супруги обвиняемого.

Ранее стало известно, что на Сахалине начальника ОМВД России по Корсаковскому району отправили в СИЗО на два месяца за превышение должностных полномочий.