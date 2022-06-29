На Сахалине главу районного ОМВД отправили в СИЗО

На Сахалине главу ОМВД по Корсаковскому району отправили в СИЗО на два месяца

На Сахалине начальника ОМВД России по Корсаковскому району отправили в СИЗО на два месяца. Об этом в среду, 29 июня, сообщает издание «Sakhalin.info».

Отмечается, что речь идет о подполковнике полиции Илье Густасе, который 27 июня был задержан силовиками. Позже в его кабинете прошли обыски. В отношении высокопоставленного полицейского возбудили дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По сведениям источников издания, фигурант незаконно отправил жителя Корсаково в изолятор временного содержания на трое суток.

27 июня сообщалось, что в Екатеринбурге троих экс-полицейских повторно осудили за изнасилование задержанной в служебной машине.