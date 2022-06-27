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Российских экс-полицейских повторно осудили за изнасилование задержанной

В Екатеринбурге трех экс-полицейских повторно осудили за изнасилование в служебной машине

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил трех бывших полицейских — Вадима Мустафина, Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова — к шести годам, пяти годам и шести месяцам и пяти годам лишения свободы соответственно за изнасилование 22-летней уроженки Казахстана во время службы. Об этом в понедельник, 27 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель суда Людмила Вотинцева.

Мужчины признаны виновными по статье 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Под стражу их отправили прямо из зала суда.

По версии следствия, августовской ночью 2019 года экс-патрульные посадили девушку в служебный УАЗ, приняв ее за проститутку. Полицейские заставили потерпевшую вступить с ними в половую связь, в противном случае пригрозив ей групповым изнасилованием в отделе, уточняет региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Ранее дело уже рассматривалось в Ленинском суде и в 2020 году мужчины получили сроки — суд назначил им по 6-6,5 года колонии. Но спустя несколько месяцев уже на другом судебном процессе появилась информация, что девушка оговорила полицейских. Разбирательство заняло девять месяцев, и уже новый состав Свердловского областного суда суда вынес вердикт — в действиях полицейских нет состава преступления. Всех троих бывших патрульных отпустили на свободу прямо в зале суда, при этом признав за ними право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.

В феврале этого года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное рассмотрение.

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Екатерина Власова
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