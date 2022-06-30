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Лавров назвал условия для возобновления диалога с ЕС и НАТО

Лавров заявил, что Россия возобновит отношения с ЕС и НАТО на условиях равноправия

Фото: Globallookpress.com

Россия может возобновить диалог с НАТО и Европейским союзом (ЕС) только на условиях равноправия и баланса интересов сторон. Такие условия для восстановления отношений назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

При этом российский министр отметил, что Россия никогда не закрывалась и не закрывается от контактов с ЕС, но отныне не будет верить ни европейцам, ни американцам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова главным дипломатом мира. Переговоры Лаврова и Лукашенко состоялись 30 июня в Минске. «Приятно встретиться с главным дипломатом мира», — приветствовал белорусский лидер российского министра.

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Николай Чигасов
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