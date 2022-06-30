Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко назвал Лаврова главным дипломатом мира

Президент Белоруссии Лукашенко назвал главу МИД РФ Лаврова главным дипломатом мира

Фото: Iranian Foreign Minister Office / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова главным дипломатом мира, передает корреспондент «Ленты.ру».

Переговоры Лаврова и Лукашенко состоялись 30 июня в Минске. «Приятно встретиться с главным дипломатом мира», — приветствовал белорусский лидер российского министра.

На встрече с Лавровым Лукашенко назвал российскую военную операцию на Украине выбором Запада и заверил, что Россия и Белоруссия могут обеспечить грузовой транзит в Калининградскую область «без всяких войн и напряжений».

Ранее Лавров на пресс-конференции с азербайджанским коллегой сравнил НАТО и Евросоюз с Третьим рейхом.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал слова Джонсона о бойкоте саммита G20
Российские артиллеристы применили «Гиацинты» на учениях
Раскрыта причина задержания ректора РАНХиГС Владимиру Мау
В Калининграде взяли в оцепление неожиданно приплывшего арктического зверя
Роскомнадзор потребовал восстановить YouTube-аккаунт телекомпании «Таврида»
В Казахстане назвали число осужденных после январских беспорядков
Несовершеннолетняя оказалась в больнице после посещения салона красоты в Москве
Кадыров заявил о взятии под контроль половины города Приволье в ЛНР
Российские силовики задержали ректора РАНХиГС
Кремль ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.