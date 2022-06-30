Лукашенко назвал Лаврова главным дипломатом мира

Президент Белоруссии Лукашенко назвал главу МИД РФ Лаврова главным дипломатом мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова главным дипломатом мира, передает корреспондент «Ленты.ру».

Переговоры Лаврова и Лукашенко состоялись 30 июня в Минске. «Приятно встретиться с главным дипломатом мира», — приветствовал белорусский лидер российского министра.

На встрече с Лавровым Лукашенко назвал российскую военную операцию на Украине выбором Запада и заверил, что Россия и Белоруссия могут обеспечить грузовой транзит в Калининградскую область «без всяких войн и напряжений».

Ранее Лавров на пресс-конференции с азербайджанским коллегой сравнил НАТО и Евросоюз с Третьим рейхом.