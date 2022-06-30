Лукашенко заявил о возможности транзита в Калининград без войн и напряжений

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия могут доставить грузы в Калининград без войн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска достаточно сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Без всяких войн и напряжений. Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным очень серьезно обсуждали эти вопросы», — сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Белорусский лидер прокомментировал решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область. «Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть? И все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Слушайте, мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они что, намекают?» — заявил Лукашенко.

Литва объявила о прекращении транзита товаров в Калининградскую область с 18 июня. Причиной были названы санкции Евросоюза, введенные против России за специальную военную операцию на территории Украины.