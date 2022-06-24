Лавров сравнил НАТО и ЕС с Третьим рейхом

Глава МИД Лавров высказал мнение, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Европейский союз (ЕС) и НАТО собирают полноценную коалицию для войны с Россией, практически так же, как это делал Третий рейх. Так политику правительств западных государств и Адольфа Гитлера сравнил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Азиз оглы Байрамовым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В начале Второй мировой войны Гитлер собрал под свои знамена значительную часть европейских стран для войны против Советского Союза, Европы для борьбы с СССР. Сейчас так же Евросоюз вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, по большому счету — войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», — высказал мнение министр.

Ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что у Москвы нет иллюзий, что нынешний русофобский курс в ЕС изменится в обозримой перспективе, и предрек сохранение подобной политики в ближайшее время.