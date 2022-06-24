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Лавров предрек сохранение курса на русофобию в ЕС

Лавров: у Москвы нет иллюзий, что русофобский курс ЕС изменится в обозримой перспективе

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

У Москвы нет иллюзий, что нынешний русофобский курс в Европейском союзе (ЕС) изменится в обозримой перспективе. Сохранение подобной политики предрек на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«ЕС за последние несколько лет очень сильно эволюционировал, мимикрировал в направлении обретения агрессивной идеологической подоплеки, прежде всего русофобской», — уточнил дипломат. По его словам, руководители стран ЕС заявляют кандидатам в сообщество, что у них нет другого выбора, кроме как поддерживать все внешнеполитические подходы союза, в том числе меры, принимаемые в отношении РФ.

Ранее директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон предупредил, что Греция перестала быть страной, безопасной для отдыха россиян, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.

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Виктория Кондратьева
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