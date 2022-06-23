Европейская страна перестала быть безопасной для отдыха россиян

В МИД РФ заявили, что Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян из-за агрессии

Греция перестала быть страной, безопасной для отдыха россиян, так как в МИД РФ продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине — а российские информисточники давно заблокированы — продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии», — сказал он.

Ранее в мае АТОР назвала самые нетребовательные к выдаче шенгена страны Европы. Сейчас россиянам легче всего получить визы Греции и Италии — весь процесс занимает до 5-7 дней. Для получения французского или испанского шенгена необходимо закладывать около двух недель.

В июне аналитики раскрыли, что в топ-10 популярных европейских городов для отдыха сейчас входят Белград, Милан, Ларнака, Лондон, Салоники, Барселона, Варна, Афины, Париж и Подгорица. Отмечается, что россияне стали покупать билеты заранее — средняя глубина бронирования за год выросла с 31 до 37 дней до поездки, а средний чек за перелет вырос в два раза.