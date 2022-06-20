Раскрыты самые желанные направления для отдыха в Европе у россиян

«Туту.ру»: самыми популярными направлениями Европы летом стали Белград, Милан и Ларнака

Самыми желанными европейскими направлениями у россиян для отдыха летом 2022 года оказались Белград, Милан и Ларнака. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики сервиса раскрыли, что в топ-10 популярных европейских городов для отдыха сейчас входят Белград, Милан, Ларнака, Лондон, Салоники, Барселона, Варна, Афины, Париж и Подгорица. Отмечается, что россияне стали покупать билеты заранее — средняя глубина бронирования за год выросла с 31 до 37 дней до поездки, а средний чек за перелет вырос в два раза.

Например, перелет туда-обратно из Москвы в Белград обойдется в среднем в 66,8 тысячи рублей за человека (40,1 тысячи рублей в 2021 году), в Милан — 83,1 тысячи рублей (35,3 тысячи рублей), в Ларнаку — 89,8 тысячи рублей (43,2 тысячи рублей).

Больше всего выросла стоимость авиабилета из столицы в Салоники и Барселону (на 140 процентов) — до 66,4 и 73,2 тысячи рублей соответственно. Наименьший прирост в цене показал рейс в Афины (64 процента) — путешествие в Грецию и обратно составит 53,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно о том, что в июне россияне стали чаще интересоваться билетами на Шри-Ланку — по сравнению с маем доля бронирований авиабилетов на остров в Индийском океане выросла на 120 процентов. Также увеличился спрос на путешествия в Испанию и Германию.