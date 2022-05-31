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Россиянам назвали самые нетребовательные к выдаче шенгена страны

АТОР: Греция и Италия выдают россиянам шенгенские визы за 5-7 рабочих дней

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Российским туристам напомнили, какие европейские страны все еще выдают шенгенские визы на территории России, а также назвали самые нетребовательные из них в вопросах рассмотрения документов заявителей. Об этом сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Продолжают выдавать визы россиянам под туристические поездки Италия, Греция, Франция, Испания, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Словения. Консульства стран стараются придерживаться Визового кодекса ЕС и оформлять шенген за 10 дней, однако быстрее всего это получается делать Греции и Италии. Таким образом, визы этих государств можно получить за 5-7 рабочих дней и даже за три рабочих дня соответственно.

Для получения французского или испанского шенгена необходимо закладывать около двух недель — отмечается, что сейчас наблюдаются некоторые сложности с записью на подачу документов на визы в эти страны. Эксперты предупредили, что Австрия принимает только заявления с планируемой датой поездки не ранее 15 календарных дней, считая со дня поступления документов в посольство. Чтобы получить визу Венгрии, путешествие должно быть запланировано в пределах трех месяцев с даты подачи документов.

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В АТОР отметили, что в среднем шенгенские многократные визы выдаются сроком на один год, однако каждая ситуация рассматривается отдельно. Принимается во внимание визовая история за последние два года и срок документа до пандемии. По оценке туроператоров, отказы случаются не более чем в пяти процентов случаев.

«По прогнозам туроператоров, в июне нагрузка на консульства стран Евросоюза возрастет, что может привести к увеличению сроков оформления визы. Ситуацию усугубляет и текущая штатная численность европейских консульств», — добавили специалисты АТОР.

Ранее в мае сообщалось, что россиянам стало сложнее получить мультивизы в Европу. По словам основателя визового центра «ЭкспертВиз» Юрия Певзнера, большая часть стран Шенгенского соглашения выдает туристические визы только на срок поездки.

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Дарья Рыбак
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