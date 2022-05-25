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Стало известно об изменениях в выдаче шенгена россиянам

Основатель визового центра Певзер: россиянам почти перестали давать мультивизы в Европу

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Россиянам стало сложнее получать шенгенские визы. Если раньше многим россиянам выдавались мультивизы, которые могли действовать сроком до пяти лет, то сейчас визы выдают строго на срок запланированной поездки. Об этом изменении в разговоре с «Лентой.ру» рассказал основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.

Выдача виз

25 мая визовый центр Италии временно приостановил прием документов на визу. Уточняется, что прием документов и выдача виз новым заявителям невозможны из-за проблем банка «Интеза» с обработкой платежей консульского сбора.

Визы в принципе стало получать сложнее

Юрий Певзнероснователь визового центра «ЭкспертВиз»

«Многие типы виз сейчас в консульстве практически не оформляют. Например, итальянское консульство практически перестало выдавать деловые визы, за редким исключением», — сообщил Певзнер.

Эксперт рассказал, что сегодня большая часть стран Шенгенского соглашения выдает россиянам туристические визы только на срок поездки.

«До начала специальной операции выдавались так называемые мультивизы на длительный промежуток времени до пяти лет. Сегодня такие визы практически не выдаются. В основном выдаются визы на срок поездки», — сказал он.

Выписка с банковского счета

Несмотря на тот факт, что российские карты не работают в шенгенской зоне, выписка с банковского счета при оформлении визы до сих пор подходит.

«Визы оформляются в соответствии с Визовым кодексом, а он не менялся. Там прописан список документов, которые необходимо предъявить для получения визы. На сегодняшний день выписка с российского банковского счета подходит», — заключил он.

Ранее визовый центр Испании снял для россиян ограничения на подачу документов, действовавшие в период пандемии. Теперь для подачи заявления на визу не требуется иметь годовой шенген и другие основания — достаточно пройти процедуру записи на сайте и подготовить выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца.

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Алена Шевченко
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