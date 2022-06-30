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Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине выбором Запада

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад не оставил России выбора

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не оставил России выбора в вопросе специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу — прим. «Ленты.ру».) и безопасность накануне операции, давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор», — сказал Лукашенко.

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Алевтина Запольская
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