Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине выбором Запада

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад не оставил России выбора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не оставил России выбора в вопросе специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу — прим. «Ленты.ру».) и безопасность накануне операции, давайте подпишем договоры, за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор», — сказал Лукашенко.