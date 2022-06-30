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Лукашенко высказался о «ядерных» тренировках западной авиации

Лукашенко: Россия и Белоруссия должны быть готовы к ответу на тренировки авиации Запада

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск еще зеркально не отвечали на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, передает БЕЛТА.

«Мы еще полшага сделали. Они же летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того, чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали», — высказался Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, на Западе «пускают пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия», что нарушает международный договор. «Но мы еще это не сделали. Но мы должны быть готовы», — добавил Лукашенко.

Ранее он заявил, что у России и Белоруссии достаточно сил и средств для того, чтобы доставить грузы в Калининград.

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Алевтина Запольская
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