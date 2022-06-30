Лавров лично поговорил с Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко проводит переговоры с главой МИД России Лавровым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

По данным канала, Лавров находится в президентском кабинете, где имеет возможность лично переговорить с Лукашенко. Известно, что политики обсуждали развитие отношений Минска и Москвы.

«Мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси Россию, не то России Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие», — цитируют журналисты белорусского президента.

Утром 30 июня Лавров прибыл во Дворец Независимости в Минске. Поездка главы российского МИД продлится три дня, в течение которых он должен встретиться с Лукашенко, провести переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем и принять участие в ряде мероприятий в рамках празднования юбилейной даты установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией.