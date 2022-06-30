Байден прошел мимо президента Южной Кореи на саммите НАТО

Президент США Джо Байден прошел мимо президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на саммите НАТО

Президент США Джо Байден прошел мимо президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на саммите НАТО, который проходил в Мадриде. На видео, опубликованное телеканалом Yonhap News TV, обратило внимание РИА Новости.

На кадрах видно, что Юн Сок Ёль делает шаг навстречу Байдену для того, чтобы поприветствовать его. Однако американский президент проходит мимо южнокорейского коллеги и здоровается с президентом Болгарии Руменом Радевом.

15 апреля Байден в ходе выступления в Гринсборо, Северная Каролина, растерялся и подал руку пустоте для рукопожатия. Закончив свое выступление фразой «Да благословит вас всех бог», американский лидер повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку. Затем Байден принялся оглядывать сцену в растерянности и начал бесцельно бродить по переполненному залу.