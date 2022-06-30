Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден прошел мимо президента Южной Кореи на саммите НАТО

Президент США Джо Байден прошел мимо президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на саммите НАТО

Президент США Джо Байден прошел мимо президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на саммите НАТО, который проходил в Мадриде. На видео, опубликованное телеканалом Yonhap News TV, обратило внимание РИА Новости.

На кадрах видно, что Юн Сок Ёль делает шаг навстречу Байдену для того, чтобы поприветствовать его. Однако американский президент проходит мимо южнокорейского коллеги и здоровается с президентом Болгарии Руменом Радевом.

15 апреля Байден в ходе выступления в Гринсборо, Северная Каролина, растерялся и подал руку пустоте для рукопожатия. Закончив свое выступление фразой «Да благословит вас всех бог», американский лидер повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку. Затем Байден принялся оглядывать сцену в растерянности и начал бесцельно бродить по переполненному залу.

Время роста
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Раде рассказали об обсуждении на саммите НАТО аннексии регионов России
Байден прошел мимо президента Южной Кореи на саммите НАТО
Белый дом заявил об отсутствии у Путина причин видеть провокацию в усилении НАТО
Мужчина принес отрезанную голову убитого на ступени суда
В Москве заметили автомобиль из популярного французского боевика
Глава нацразведки США обвинила Китай в оказании за кулисами помощи России
В США оценили шансы на перемирие между Россией и Украиной
Бастрыкин рассказал о новом виде преступлений в России
Бастрыкин предложил ввести статью о конфискации имущества коррупционеров
Аналитики оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго Евросоюза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.